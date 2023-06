Pittemnaar Filip Boone richt politieke partij ‘Gezond Burger Verstand Vlaanderen’ op: “In elke provincie willen we de kiesdrempel halen en nieuw verhaal schrijven”

Opvangcen­trum viert Wereld­vluch­te­lin­gen­dag met tuinfeest ‘Boskapable’

Wereldvluchtelingendag staat voor de deur en dat laat het opvangcentrum van het Rode Kruis in Wingene niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 23 juni wordt in de tuin van het centrum in de Boskapeldreef het tuinfeest ‘Boskapable’ georganiseerd. Iedereen is welkom.