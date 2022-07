Pittem voert zomerregeling in voor laatavondopening gemeentehuis

De zomer is in het land en voor de gemeente Pittem is dat het signaal om de openingsuren van het gemeentehuis lichtjes aan te passen. Vanaf 19 juli tot en met 30 augustus 2022 sluit het gemeentehuis op dinsdagavond om 17 uur in plaats van om 19 uur. Let wel: in de namiddag werken de diensten er zoals steeds op afspraak. Het gemeentehuis is trouwens ook gesloten op 21 en 22 juli, 15 augustus en op 26 augustus in de namiddag.