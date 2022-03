Pittem lanceert Geoloket

Tielt Zes Tieltse vrienden lanceren ‘Tjol­der’-bier: “We wilden onze vriend­schap niet laten verwateren”

In feestzaal De Post in de Beernegemstraat hebben zes vrienden een nieuw Tielts bier boven de doopvont gehouden. De ‘Tjolder tripel’ is het resultaat van vier jaar voorbereiding en onderzoek. Dries Kerkhove, Lukas Tinel, Wout Debacker, Bernd Hindryckx, Heikky Dewaele en Simon Popelier lieten 24.000 flesjes maken. “We hopen dat onze Tjolder deze zomer op veel Tieltse terrasjes gedronken zal worden.”

