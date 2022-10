Paul Lambrecht is laureaat Egemse Verdienste

Middelkerke/Oostende ASSISEN. “Ik heb niets te zeggen”: beschuldig­den camping­moord vertonen geen greintje spijt in laatste woord

Op het assisenproces rond de campingmoord in Middelkerke heeft de jury zich teruggetrokken voor het beraad over de schuldvragen. In hun laatste woord maakten Alain Deltrude (48), Julien Butera (33) en Romuald Verburgh (35) een gelaten indruk. Geen greintje spijt of zelfs maar enige aanzet tot verontschuldigingen kwam uit hun mond. De jury moet nu oordelen wie welk aandeel had bij de gruwelijke moord op Mihael Parrent (37).

10:10