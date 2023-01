Parket in beroep tegen vrijspraak voor boerin na vermeende moordpoging op haar echtgenoot: “Waar zit het bewijs voor dit crimineel feit?”

Brigitte H. en Georges B. gingen op 9 juni 2019 aankloppen bij een bevriend koppel. “We komen afscheid nemen, want vroeg of laat gaat er iets serieus gebeuren bij ons”, vertelden ze. De relatie tussen H. en B. en hun kinderen, vooral hun dochters, was verzuurd, nadat de verkoop van de boerderij was afgesprongen. In die mate zelfs dat ze het leven niet meer zagen zitten. Hun vrienden maakten zich ‘s avonds zorgen en gingen een kijkje nemen bij de woning van het landbouwerskoppel. Ze zagen er hoe Brigitte haar bewusteloze echtgenoot op een stoffen doek naar buiten sleurde.

Niet in staat

Volgens het Openbaar Ministerie was de boerin op weg naar de regenput, die al open stond. De vrouw zou de bedoeling hebben gehad om haar man er in te gooien. Er lagen ook al twee honden in die put. Volgens Brigitte wilde ze samen met Georges uit het leven stappen. Het parket hechtte evenwel geen geloof aan dat verhaal. De procureur vorderde op het proces dit najaar vijf jaar cel voor poging tot moord. De verdediging ging vol voor de vrijspraak. “Waar zit het bewijs voor deze poging tot moord? Ze zijn niet in de put gesprongen, het was compleet onhaalbaar én er zijn nooit bekentenis­sen geweest”, stelde meester Kris Vincke.

Brigitte H. werd op 21 november ook effectief vrijgesproken. Volgens de rechters was er sprake van een “absoluut ondeugdelijke poging”. Lees: de vrouw was niet meer in staat om de moordpoging uit te voeren, zoals buren ook verklaarden. Al dan niet door haar eigen toestand of het gebrek aan kracht om haar echtgenoot nog tientallen meters verder tot bij de waterput te slepen. Bovendien was het volgens de rechtbank ook niet helemaal uitgesloten dat Georges zich uiteindelijk zelf in de put zou hebben willen laten zakken.

Het Brugse parket ging niet akkoord met de vrijspraak en tekende intussen beroep aan. De dochters van Brigitte en Georges reageerden na het vonnis verontwaardigd en sloten zich aan bij het beroep. Een datum voor het tweede proces is er nog niet.

