Padel kan voortaan ook in Pittem: “Meerwaarde voor de sportsite”

Voortaan kun je op de sportsite van Pittem een potje padellen op vier gloednieuwe terreinen. De officiële opening is pas voor 14 mei, maar iedereen die dat wil, kan nu al komen spelen.

De nieuwe padelterreinen, die op de plaats van twee in onbruik geraakte tennisvelden achter het voetbalterrein liggen, zijn het resultaat van een samenwerking met de gemeente met twee ondernemers uit Pittem, die op hun beurt de handen in elkaar sloegen met Puur Padel uit Tielt. “De eerste contacten dateren al van 2020", weet sportschepen Denis Fraeyman (CD&V). “Toen boden er zich spontaan enkele kandidaten aan, wat ons aan het denken zette. In eigen beheer terreinen aanleggen en uitbaten was geen optie, dus besloten we om de site in concessie te geven.”

Vier kandidaten dienden een voorstel in en de concessie ging uiteindelijk naar Bob Monteyne en Kevin Deman. “Mijn kinderen zijn fervente padellers”, vertelt Bob. “Maar ze moesten telkens tot in Roeselare of Tielt fietsen. Zo ontstond het idee voor terreinen in Pittem.” Bob sloeg voor de realisatie de handen in elkaar met Kevin Deman en eind december 2021 gingen de werken van start. Die vorderden razendsnel. “Het was een groot voordeel dat we in ons bedrijf heel wat materiaal en kennis ter beschikking hadden”, aldus Bob Monteyne, die beroepshalve zwembaden aanlegt. Bijkomend voordeel is dat de vertegenwoordiger van het padelmateriaal ook een Pittemnaar is.

Volledig scherm Voortaan kan je padellen in Pittem. We zien Bruno Taillieu, Kevin Deman, Bob Monteyne, Jerissa Van Der Smissen, Stijn Vandenhende, Habibe Ujkani en Denis Fraeyman. © Sam Vanacker

Ook nieuwe bar en drie petanquebanen

Behalve vier nieuwe terreinen werd er ook een nieuwe cafetaria gebouwd. “Enerzijds als uitvalsbasis voor de nieuwe club Padel Pittem, maar ook om het financieel rendabel te houden voor de concessiehouders”, gaat schepen Fraeyman verder. “Bovendien werden er ook drie nieuwe petanqueterreinen aangelegd. Het wordt een verrijking voor onze sportsite. Ouders die pakweg tijdens de voetbalmatchen van de kinderen graag even proeven van padel, zijn zeker welkom. Tegelijk kan de padelclub wellicht ook een opwaardering betekenen voor de tennisterreinen.” De eigenlijke uitbating van de cafetaria zal gebeuren door Jerissa Van Der Smissen en Habibe Ujkani, die vaste medewerkers worden.

Ambiance op Zotte Maandag

Het padelmateriaal en de praktische kant van de zaak is dan weer voor rekening van Bruno Taillieu van Puur Padel uit Tielt. “Een terrein reserveren kan nu al”, legt Bruno uit. “Wie lid wordt van de club is automatisch verzekerd via Tennis Vlaanderen en kan spelen aan een voordeeltarief, al zijn ook niet-leden vanzelfsprekend welkom. We voorzien lessen en er zullen sowieso ook af en toe evenementen georganiseerd worden. We kijken al uit naar de officiële opening op 14 mei, maar ook naar Zotte Maandag, want op 16 juli zal Radio Topkaas hier voor wat ambiance zorgen.”

Op zondag 3 april is er een gratis initiatie vanaf 10 uur. Terreinen reserveren of lid worden kan via www.padelpittem.be.

Lees ook