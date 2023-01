Oppositie verlaat gemeenteraad uit protest tegen aanpassing huishoudelijk reglement

NPE spreekt van een aanfluiting van de democratie. “We worden monddood gemaakt. Dit druist in tegen de geest van het Decreet Lokaal Bestuur, waarin staat dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dat decreet stelt dat er voor mondelinge vragen geen toegelicht voorstel van beslissing vereist is. Dit is een éénzijdige ondemocratische wijziging en daarom besloten we om een duidelijk signaal te geven en de gemeenteraad te verlaten.”

In juni 2021 werd al een gelijkaardige aanpassing doorgevoerd, al ging die minder ver. Ook toen was NPE daar niet over te spreken, maar de raadsleden konden tot op heden wel nog mondelinge vragen stellen die niet vooraf ingediend waren. De meerderheid kon er dan wel voor kiezen om er pas later schriftelijk op te antwoorden. “Daar had eigenlijk niemand iets aan”, zegt burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter Denis Fraeyman (CD&V). “Deze nieuwe wijziging zal het debat net ten goede komen, want als we de vragen vooraf kennen krijgen we de kans om het nodige opzoekingswerk te doen en zo nog betere en nauwkeurigere informatie te kunnen geven.”