Opnieuw groen licht voor drie windturbines in Pittem

NET OPEN. Twinstore start nieuw hoofdstuk op nieuw adres: “Ik ben mijn hart verloren aan Tielt”

Kledingzaak Twinstore heropent vrijdag de deuren op een nieuw adres. Sabine Perneel (57), die de zaak in 2014 startte in de Kortrijkstraat 9, begint een nieuw verhaal in de Kortrijkstraat 35. “Ik geloof in de toekomst”, zegt Sabine. “Gaan winkelen is een ervaring. Online shoppen is dat niet.”