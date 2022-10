Ook Pittem haalt de broeksriem aan: alle lichten uit ‘s nachts en graadje lager

Lees alles over de torenhoge energieprijzen en de gevolgen ervan in West-Vlaanderen in ons dossier.

Schepen Heidi Lievrouw (CD&V) gaf maandag tijdens de gemeenteraad tekst en uitleg bij het pakket maatregelen. ““Tenzij je op een andere planeet woonde weet je dat ook wij niet gespaard zullen blijven van de gestegen kosten voor gas en elektriciteit. Eerst en vooral gaan we in alle gemeentelijke gebouwen de verwarming een graadje lager zetten. Dat levert al een besparing van 7 procent op. Tegelijk gaan we ook het gebruik van de gemeentelijke zalen rationeel op elkaar afstemmen, zodat reservaties gebundeld kunnen worden in de tijd en de verwarming zo weinig mogelijk heropgestart moet worden. Studeren zal niet meer in De Magneet gebeuren, maar op een kleinere locatie, al ligt nog niet vast waar. Het personeel en de gebruikers van de lokalen zullen gesensibiliseerd worden.”

Volledig scherm De gemeenteraad van Pittem © Sam Vanacker

Er komt ook een gebouwenscan, waarbij het gebruik van het patrimonium onder de loep genomen wordt. Ongebruikte lokalen worden afgesloten. Bivakhuis De Plaatsmolen in de Schuiferskapellestraat, dat sowieso nog bitter weinig gebruikt werd, zal niet verhuurd worden deze winter. Ook in de doorgangs- en ontvangstruimtes wordt de verwarming zoveel mogelijk uitgeschakeld of verminderd. Kleine installaties zoals lavabo-boilers of lege frigo’s worden uitgeschakeld. Dezelfde oefening gebeurt ook in het woonzorgcentrum, dat samen met de sporthal de grootste hap uit het energiebudget van Pittem neemt. Al zal de temperatuur in het wzc met het oog op de bewoners niet aangepast worden. Er liggen ook al zonnepanelen, maar waar mogelijk zal wel bespaard worden. Zo zullen bepaalde lichten in gemeenschappelijke ruimtes uitgeschakeld worden. Niet onbelangrijk is dat er via het bestaande informaticasysteem van de gemeente ook digitale alarmen op het verbruik gezet zullen worden. Uitschieters op vlak van energieverbruik zullen dus snel gedetecteerd kunnen worden.

Overal donker

Ook de openbare verlichting neemt een grote hap uit het gemeentelijk budget en dus grijpt het gemeentebestuur ook daar op korte termijn in. “Vanaf volgende week zal in alle straten (tot op heden werd slechts in de helft van de straten gedoofd - nvdr.) de verlichting tussen 23 en 5.00 uur uit gaan. Op vrijdag en zaterdag blijft de verlichting wel aan”, aldus schepen Stijn Vandenhende (CD&V). “Ook de kerstverlichting, die volledig uit led bestaat, zal het nieuwe doofregime volgen, net als de verlichting van monumenten. Anderzijds blijven we verder inzetten op verledding. Nu al is meer dan de helft van de openbare verlichting verled. Daarmee zijn we een van de koplopers in de regio.” Maar zelfs met die hoge verleddingsgraad komt de kostprijs voor de openbare verlichting voor Pittem op zo’n 360.000 euro per jaar. “Door het doofregime uit te breiden besparen we 25 procent, of 90.000 euro”, aldus burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “Al blijven de cijfers enorm, zelfs met deze besparing. In 2019 zaten we voor gas en elektriciteit samen aan 320.000 euro. De huidige prognoses spreken van 900.000 euro.”

Meer diefstal?

Oppositiepartij NPE sloot zich aan bij de maatregelen, al vroeg raadslid Andres Vandewalle (NPE) zich af of het uitschakelen van de verlichting niet meer diefstal zou veroorzaken. “Nu al horen we vaak over inbraken in bestelwagens. Het donker kan dat nog meer in de hand werken.” Volgens Arne Min Jou (CD&V) zou dat niet het geval zijn. “Ik heb er de korpschef onlangs nog over gesproken. Hij stelt dat het doven van de lichten weinig of geen verschil zal maken. Zaken die los liggen en makkelijk meegenomen kunnen worden kunnen nog steeds gestolen worden, met of zonder licht. Anderzijds zal iemand die ‘s nachts met een zaklamp op pad is wel meer opvallen in het donker.”

