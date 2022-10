NPE maakt zich zorgen over bodemkwaliteit Egemse kleiputten

Renzo Callant (NPE) verwees tijdens de gemeenteraad naar de Pano-reportage van eind augustus over de stortplaatsen in onder meer Diksmuide en Kortemark. “De verhalen over de verontreiniging daar zijn beangstigend gelijklopend met wat er in Egem in de jaren zeventig en tachtig gebeurde”, aldus het raadslid. “Iedereen weet dat er daar veel meer dan louter huishoudelijk afval gestort werd en ik vind dat we als gemeente de provincie moeten aansporen om dit opnieuw te onderzoeken.” In hetzelfde verband vroeg Callant naar een stand van zaken rond biogas- en compostbedrijf AMpower, dat op die site zit en volgens omwonenden al jaren voor overlast zorgt. Dat bedrijf nam het in het verleden niet altijd even nauw met de voorwaarden en riskeert sinds kort een nieuwe geldboete door geurhinder en milieumisdrijven.