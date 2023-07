Nog steeds geen stamceldonor gevonden voor kleine Rachèle (3): “Ze krijgt nu drie keer per week een bloedtransfusie”

Jong koppel raakt oprit niet meer op door niveauver­schil na werken in de straat: “Nieuwe oprit van 7.000 euro is nu nutteloos”

Dat werken in de straat hinder met zich meebrengen is niet te vermijden, maar voor Joachim De Mulder (31) en Kelly Van Walleghem (30) uit de Molenstraat in Egem had de heraanleg van hun straat pijnlijke gevolgen. Hun gloednieuwe oprit ligt namelijk zo’n twaalf centimeter hoger dan het nieuwe voetpad.