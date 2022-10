Nieuwe wandelroutes uitgestippeld voor de Dag van de Trage Weg

Trage wegen zijn landelijke wegeltjes die door voetgangers, fietsers, joggers, ruiters en ook door landbouwers gebruikt worden om de akkers te bereiken. In Pittem wordt al langer werk gemaakt van een opwaardering van die wegen. Zo kregen de Kerkestukvoetweg en de Zwevezeelsevoetweg vorig jaar een facelift. “De Dag van de Trage Weg is het ideale moment om de mooie, groene verbindingen in onze gemeente in de kijker te zetten”, aldus schepen van sport en milieu Stijn Vandenhende (CD&V). “Met de wandelroutes zetten we trouwens ook de mooie hagen en houtkanten in de kijker. Zo is de haag langs de buurtweg van de Blotingstraat bijvoorbeeld één van de mooiste en soortenrijkste hagen van Pittem.” De twee wandelroutes, die allebei 9 kilometer lang zijn, zijn te downloaden via www.pittem.be.