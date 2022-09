Nieuwe start voor Pittemse jeugdfanfare P-nuts

PittemJeugdfanfare P-nuts, die in 2011 boven de doopvont werd gehouden maar de voorbije jaren geen werking meer kende, maakt een nieuwe start met een nieuwe dirigent. Bedoeling is om de leerling-muzikanten van de muziekacademie te verwelkomen in een instaporkest, als voorbereiding op de Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver.

De jeugd binnen de Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver Pittem zorgde jaarlijks voor een optreden tijdens de kinderstoet op de kermis. Die traditie resulteerde in 2011 in de oprichting van jeugdfanfare P-nuts. De laatste jaren kwam de werking echter op een laag pitje te staan. De instroom viel weg en ook de reguliere werking kwam tot een einde. “Met het bestuur maakten we even tijd voor bezinning, want zeker bij een muziekkorps is de toekomst slechts verzekerd door jeugd aan te trekken”, aldus bestuurslid Nele Vande Vyvere.

Gratis

Het bestuur zocht en vond een tweede adem voor P-nuts, met de Tieltse Thari Verloove (33) als nieuwe dirigent. Ze is leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en dirigeert bij jeugdorkest The Young Ones in Tielt. Voortaan zal P-nuts onder haar leiding elke zaterdagnamiddag repeteren in de Pupieter van 17.30 uur tot 18.30 uur. Jonge muzikanten krijgen gratis een instrument ter beschikking en ook de lessen zijn volledig gratis.

Op zaterdag 10 en zaterdag 17 september is er een open repetitiedag gepland, waarbij iedereen, ook ouders of grootouders, gerust een kijkje mogen komen nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Nele Vande Vyvere op 0476/74.15.66 of Pnuts.jeugdfanfarepittem@gmail.com.

