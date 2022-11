Nieuwe oldtimerclub boven de doopvont gehouden in Pittem

“Het idee ontstond ongeveer een jaar geleden tussen pot en pint”, zegt Hendrik Reilhof. Hij werd op de startvergadering verkozen tot voorzitter. Marc Vancauwenberghe is ondervoorzitter en Ingrid Geleyn is penningmeester. “We wilden in de eerste plaats liefhebbers samen brengen, om samen te ontspannen en te genieten van een ritje. Iedereen is welkom, al zijn we voor alle duidelijkheid niet van plan om om de haverklap iets te organiseren. We willen in juli iets doen tijdens het kermisprogramma van Zotte Maandag en als tweede activiteit plannen we een lente-of najaarstrip in eigen streek. Ook een nieuwjaarsreceptie overwegen we.”