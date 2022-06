Nieuw hemelwaterplan moet Pittem beschermen tegen toekomstige wateroverlast

Het hemelwaterplan werd net voor de start van de gemeenteraad uitgebreid toegelicht door Koen Demeester en Hannes Libeer van Fluvius. Water vormt al langer een belangrijk thema in Pittem, zeker sinds de grote overstromingen van 2014 en 2017. In de voorbije jaren zijn er al verschillende ingrepen gebeurd, maar veel Pittemnaars houden hun nog steeds hun hart vast bij hevige regenval. Het plan stelt minder verharding voorop bij toekomstige infrastructuurprojecten, maar ook bijkomende buffercapaciteit en het vertraagd afvoeren van water. “Elk project wordt aan dat plan getoetst", aldus burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “Bijvoorbeeld bij de heraanleg van de omgeving van de markt zal er rekening mee gehouden worden, maar evengoed bij elk ander project zal maximaal ingezet worden op ontharding, infiltratie en buffering. Ook met buurgemeenten zal trouwens over dit plan gepraat worden, want het water stopt niet aan de gemeentegrens.”

Quote Ontharding is één van de prioritai­re acties, maar bij de aanleg van de huidige verkave­ling worden de parkeer­stro­ken dan wel volledig in betononder­grond en betonklin­kers aangelegd” Renzo Callant, NPE

Renzo Callant (NPE) had lof voor het plan, maar had nog steeds zijn bedenkingen over de verkaveling aan de Plaatsmolenweg. De werken zijn daar volop bezig. “Ontharding is één van de prioritaire acties, maar bij de aanleg van de huidige verkaveling worden de parkeerstroken dan wel volledig in betonondergrond en betonklinkers aangelegd. Er is daar dus totaal geen sprake van infiltratie, alle regenwater komt terecht in de regenwaterafvoer die afstroomt naar het risicogebied aan de Breemeersbeek. Net daar waar heel veel ongerustheid is bij de omwonenden en waar al twee keer zware overstromingen zijn geweest. Waarom werd niet gekozen voor grasdallen?”

Wel gras in de plaats van voetpad

Schepen van openbare werken Chris Marreel (CD&V) had in 2019 al aangekondigd dat het bufferbekken dat in dat gebied voorzien is vier keer zo groot is als de norm. Dat herhaalde hij opnieuw. “Nogmaals, met 1.700 kubieke meter hebben we de groots mogelijke marge genomen. Bovendien zal bij het tweede deel van de ontwikkeling van die verkaveling ook opnieuw een buffering van 410 kubieke meter per hectare voorzien worden. Wat de parkeerstroken betreft, die zullen ook afwateren in een groenzone naast de parkeerstrook. Een verhard voetpad is bewust niet voorzien, net omdat we rekening hielden met waterinfiltratie in die groenzones.”

Waterbom

Koen Demeester van Fluvius trad de schepen bij. “De nieuwe verkaveling past perfect binnen de visie van het hemelwaterplan en is een mooi voorbeeld van hoe het moet. De voorziene buffer is heel ruim en heeft een van de hoogste capaciteiten die ik persoonlijk ooit gezien heb. Of dat betekent dat we wateroverlast volledig kunnen uitsluiten? Nee. Zelfs als je al het mogelijke gedaan hebt, kan je dat nooit uitsluiten. Als je met een zogenaamde ‘waterbom’ te maken krijgt, dan zal de kans altijd bestaan dat alle buffers vol lopen.”

