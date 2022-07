Mogelijke herindeling N37 als Vlaamse Hoofdweg beroert gemeenteraad: ondertunneling kruispunt N37 en N50 terug op de agenda?

Die herindeling tot Vlaamse Hoofdweg zou betekenen dat de N37 tussen Aalter en Roeselare, en over Tielt, Pittem en Ardooie, een snellere en bredere verbindingsweg zou worden voor verkeer van en naar de E40. Eerder liet Ardoois burgemeester Karlos Callens (Groep 82) al verstaan absoluut niet akkoord te zijn met die plannen , terwijl Tielt en Ruiselede wel fel voorstander zijn. Op vraag van oppositieraadslid Renzo Callant (NPE) maakte burgemeester Delaere zijn standpunt over de kwestie duidelijk. “Het is een feit dat een heraanleg van de N37 op ons grondgebied het minst ingrijpend zal zijn, maar ik lig hier wel degelijk wakker van. Ik heb alle begrip voor de bezorgdheden van Ardooie, al snap ik ook het standpunt van Tielt en Ruiselede. Het verkeer zou wellicht een pak vlotter kunnen verlopen als de hoofdweg er komt. Maar het grote probleem is dat, als je dit goedkeurt, eventuele vergunningsaanvragen van woningen die op zo’n 21 meter afstand van de as van de weg liggen niet meer goedgekeurd worden. Bij ons zie je dat ook langs de N50. Daar liggen de huizen door een KB uit 1936 opvallend ver van de weg.”

Ondertunneling kruispunt N37 en N50?

Delaere benadrukte echter ook dat er nog geen concrete plannen zijn. “AWV zou van plan zijn een studie te starten voor de Oostlaan. Tegelijk is ook al duidelijk dat het kruispunt van de Rysselende een van de eerste punten wordt die herbekeken zal worden. Er liggen al twintig jaar plannen op tafel voor een eventuele ondertunneling van dat kruispunt. Die zullen dan terug boven gehaald worden. Maar concreet is dit allemaal nog lang niet. En ik weet zelfs niet of het ooit uitgevoerd zal worden. Anderzijds blijft het standpunt van Ardooie heel duidelijk. Ik vind net als Ardooie dat de burgers in elk geval zekerheid moeten hebben, zodat ze niet het slachtoffer worden van de plannen. Op 19 september zitten we opnieuw samen met de vier gemeenten om een advies te formuleren voor Vlaanderen. Als we dan geen gulden middenweg vinden, zal het aan de minister zijn om knopen door te hakken.”