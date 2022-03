Meiboom op werf VillaVip-woning: “We gaan van dit huis een thuis maken voor de bewoners”

PittemDe nieuwe VillaVip-kangoeroewoning in de Schuiferskapellestraat in Pittem is bijna af. Maandagavond werd officieel een meiboom aangeplant op de werf. In september nemen Els Masschelein en haar man Günther Denoo er samen met hun jongste zoon Tristan (17) hun intrek. Dat zullen ze samen doen met tien mensen met een beperking.

VillaVip opende de voorbije vier jaar acht kangoeroewoningen in Vlaanderen, waar telkens tien volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. Zoals de naam doet vermoeden, staat dat koppel in voor de dagelijkse zorg van de bewoners. In VillaVip Pittem zal die taak vooral voor Els zijn, al zal Günther haar ook bijstaan als hij niet achter de toog van zijn café in Zwevezele staat. Valérie Dujardin van VillaVip was vol lof over het koppel. “Els en Günther zijn niet alleen open en sociaal, ze hebben ook bakken ervaring (Els werkt al 30 jaar bij Dominiek Savio in Gits, Günther werkte er 20 jaar, nvdr). Het traject van deze Villavip is met vallen en opstaan verlopen. Het eerste contact met de gemeente dateert al van 2017, maar we zijn er uiteindelijk wel geraakt. Ook het traject van Günther en Els zal mogelijk met vallen en opstaan verlopen, maar we hebben er alle vertrouwen in.”

De nieuwe VillaVip-woning in Pittem is in aanbouw

“Nu is het een huis, maar we willen hier een echte thuis van te maken”, reageert Els. “Een thuis waar elke bewoner zichzelf kan zijn. Ook in de buurt hopen we ons goed te kunnen integreren. We hopen dat we hier een eigen, warm stekje kunnen maken. Als we er allemaal samen aan werken, komt dat ongetwijfeld in orde.”

“Pittem telt een rijk verenigingsleven. Contacten zullen in het begin misschien wat aftastend zijn, maar ik weet zeker dat er in de toekomst ruimte is voor gezamenlijke activiteiten. Die zullen onze gemeente verrijken”, meent burgemeester Ivan Delaere (CD&V).

Bewoners waren niet aanwezig bij de aanplant van de meiboom. “Er is al heel wat interesse, maar er zijn nog steeds enkele plaatsjes vrij”, besluit Dujardin. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via charlotte.spriet@villavip.be.

In de tuin van de Villavip-woning werd een boom geplant