Mayla en Ivan ruilen straks café ‘t Voske in voor nieuwe brasserie in Veurne: “Tuurlijk gaan we Egem missen, maar dit café is te klein voor ons concept”

EgemMayla Ablong (54) en Ivan Van Den Berghe (58) zijn op zoek naar overnemers voor café ‘t Voske in Egem. Het Filipijns-Belgische koppel wil in maart 2023 namelijk een brasserie beginnen op de Markt van Veurne. “Eigenlijk willen we ongeveer hetzelfde doen als in Egem, maar op een plek waar ons concept veel beter tot z’n recht komt.”

Mayla en Ivan openden zeven jaar geleden de deuren van café ‘t Voske op het dorpsplein van het kleine Egem. Heel snel sloten de inwoners het cafeetje in de armen. “Egem is een heel warme, hechte gemeenschap”, vertelt Mayla. “Slechts zelden komt hier iemand binnen waar we de voornaam niet van kennen. Eerst was ‘t Voske louter een café, maar al snel serveerden we ook pannenkoeken. En gaandeweg begon ik de kookkunst van mijn moederland te introduceren. Op bestelling maak ik ook Filipijnse en Thaise gerechten klaar. Tijdens de lockdown zijn we met een afhaalformule gestart en dat werd een enorm succes.”

“Het is Mayla die ‘t Voske groot gemaakt heeft”, gaat Ivan verder. “Maar na zeven jaar is het tijd om aan de toekomst te denken. Hier zitten we aan ons plafond en dat vinden we jammer. We zijn Egem dankbaar voor de voorbije zeven jaar, maar Mayla droomt van een échte Filipijns-Belgische brasserie. Om dat concept ten volle uit te werken is het café in Egem te klein. Dus zijn we op zoek gegaan naar een groter pand. En dat pand vonden we op de Grote Markt van Veurne. Een topligging en bovendien drie keer zo groot als hier. In maart 2023 willen we er openen.”

Dochter studeert voor kok

“We gaan Egem missen, maar we maken deze keuze ook met de toekomst van onze dochter in het achterhoofd”, zegt Mayla. Zij leerde de kneepjes van het Aziatisch koken van haar ouders en gaf die passie ook door aan haar dochter. “Ze studeert in Spermalie en als alles goed gaat, is ze binnen twee jaar kok. En dan zal ze dus kunnen meestappen in de zaak. We gaan er Aziatische gerechtjes serveren, maar ook de klassieke Belgische brasseriekeuken. Maar een restaurant wordt het voor alle duidelijkheid niet, wel een brasserie. Eigenlijk willen we ongeveer hetzelfde doen als in Egem, maar dan een plek waar ons concept veel beter tot z’n recht komt.”

De nieuwe horecazaak met bijhorende woning in Veurne zal eenvoudigweg Markt 25 heten. “Er zijn wat opfrissingswerken nodig, terwijl er ook een nieuwe keuken moet komen. hopen ten laatste in het voorjaar van 2023 te kunnen verhuizen. Hoe de klanten reageren? Die vinden het natuurlijk jammer dat we zullen vertrekken, maar anderzijds is er ook wel begrip voor. Maar zolang er geen overnemer gevonden is, blijven we voor alle duidelijkheid wel op post.”

Potentiële overnemers kunnen contact opnemen met Ivan Van Den Berghe op 0492/40.86.79.

