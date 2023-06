Mama Evie doet ultieme oproep naar stamceldonoren voor Rachèle (3): “Hij of zij loopt ergens rond, maar moet dringend gevonden worden”

Fusiezor­gen beroeren gemeente­raad: “Krijgen we nog een nieuwe sporthal in Pittem als we straks opgaan in een groter geheel?”

Nu uit de bestuurskrachtanalyses in Tielt, Meulebeke en Pittem blijkt dat de drie gemeenten samen sterker zouden staan is een mogelijke fusie heel wat concreter geworden. Al zijn er in Pittem toch nog heel veel vragen. Zo vreest oppositiepartij NPE dat de geplande nieuwe sporthal op de lange baan geschoven zal worden bij een fusie. Anderzijds lijken de 6.843 inwoners van Pittem er niet echt wakker van te liggen, want voor de infosessies op 14 juni is amper 60 man ingeschreven.