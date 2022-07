Landelijke Gildes van Pittem, Wingene en Zwevezele bundelen de krachten om ruim 3.000 fietsers te verwelkomen: “Drie jaar tijd gehad om ons voor te bereiden”

Elk jaar levert ‘t Vijfde Wiel ruim 3.000 fietsers op, dus dat vergt wel wat organisatie. De intergemeentelijke werkgroep kan rekenen op liefst 200 vrijwilligers. “In normale tijden zijn we een jaar bezig met de voorbereidingen, maar onze huidige werkgroep is al bezig sinds de zomer van 2019", zegt Frank Balcaen van de Landelijke Gilde Pittem. “Na een periode gedwongen coronarust pikten we de draad echter weer op met met evenveel enthousiasme als in 2019 en we kijken er al naar uit om alle fietslustigen te verwelkomen in onze streek.”

Kinderanimatie

Deelnemers kunnen kiezen uit vier bewegwijzerde fietsroutes van 20, 35, 50 of 65 kilometer. Er kan doorlopend gestart worden tussen 9 en 14.30 uur aan aardappelhandel Vervaeke in de Meulebekestraat 105 in Pittem. Onderweg zijn twee stopplaatsen voorzien, met name bij Loonwerken Mesure in Zwevezele en zaal De Verrekijker in Wingene. De kortste route, die aangewezen is voor gezinnen met jonge kinderen, houdt enkel halt in Zwevezele. Op beide plekken kunnen de fietsers even bijtanken, terwijl er voor de kinderen ook overal animatie voorzien is.

Voor de fietstocht betaal je 3 euro (5 euro na 9 augustus), kinderen onder de twaalf fietsen gratis mee. Wie dat wil kan na 16 uur ook aanschuiven voor een grote barbecue op de startplaats in Pittem. Wie inschrijft voor 9 augustus betaalt 16 euro, na die datum is dat 18 euro. Vooraf inschrijven kan via www.landelijkegilden.be/vijfdewiel. Ook de dag zelf inschrijven voor de fietstocht is mogelijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.