KWB-ontbijtverhalen terug van weggeweest

De eerste spreker is oud-chiroleider en globetrotter Davy Verbeke,, die in 2021 en 2022 door tien Latijns-Amerikaanse landen reisde. Daarna is het de beurt aan metaalkunstenaar Marc Vanhecke. De laatste spreker is Evelien Vincent, die komt vertellen hoe ze omgaat met haar doofheid. Dominique Coopman leidt de gesprekken. KWB-leden en leden van de jeugdbeweging betalen 15 euro, niet-leden 18 euro. Inschrijven kan tot 17 februari via 0477/78.02.94 of dominique.coopman@gmail.com.