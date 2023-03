Kantoorruimte dakwerker vernield na brand

De brand brak omstreeks 20 uur uit bij P&H dakwerken langs de Brugsesteenweg. Achteraan de privé woning had de dakwerker net een nieuwe kantoorruimte gebouwd. Het vuur ontstond in een ruimte naast de schouw van een houtkachel. “Het vuur verspreidde zich razendsnel via de muren naar het plafond”, klinkt het bij de brandweer. “Er zat niets anders op dan gaten te maken en zoveel mogelijk te blussen. Maar het vuur duwde op het dak naar buiten, waardoor het er niet goed uitzag.” De eigenaar besliste om een zijmuur van de nieuwe kantoorruimte om te duwen met een kraan om op die manier zijn privéwoning te redden. En met succes. “Dat heeft inderdaad geholpen want daarna konden we wel veel makkelijker tot bij het vuur en kregen we het onder controle en konden we de privéwoning vrijwaren.” De schade aan het gebouw is wel bijzonder groot. De Brugsesteenweg in Pittem was door de brand enkele uren volledig afgesloten voor het verkeer.