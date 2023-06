Jong koppel raakt oprit niet meer op door niveauverschil na werken in de straat: “Nieuwe oprit van 7.000 euro is nu nutteloos”

7.000 euro in de vuilnisbak?

In december begon een andere aannemer in opdracht van de gemeente echter met de heraanleg van de straat. “Toen begonnen de problemen”, gaat Joachim verder. “In die periode hadden we een reis gepland en toen we terugkwamen wisten we niet wat we zagen. Plots las de oprit tientallen centimeters hoger dan het niveau van de straat. Ook bij de buren was dat het geval. De werken zijn intussen voorbij, maar we kunnen onze oprit niet meer gebruiken. De auto thuis parkeren lukt niet meer. Sinds maart zijn we al voortdurend aan het mailen met de gemeente en onlangs werden we ook uitgenodigd voor een gesprek. Men stelde al voor de oprit in asfalt of kiezels opnieuw aan te leggen, maar dat willen we niet. We willen de oprit hebben waar we voor betaald hebben. Er is een fout gebeurd en we willen een oplossing. Voor de heraanleg van de voortuin betaalden we 7.000 euro. Als we kiezels leggen hadden we dat geld ook gewoon in de vuilbak kunnen gooien.”