Jan bundelt 300 jaar Callens-familiegeschiedenis in turf van 1.167 pagina’s: “Resultaat van zeven jaar werk”

“In 1988 had ik al een eerste werk gepubliceerd over acht verschillende Callens-familiestambomen, maar het kriebelde om nog wat verder terug in de tijd te gaan”, zegt Jan. “In dit werk worden die vroegere stambomen aan elkaar gelinkt in één grote stam. Bijna alle Callens in West- en Oost-Vlaanderen blijken trouwens hun roots te hebben in de gemeenten Bellegem of Zwevegem en de stad Kortrijk. In België wonen vandaag zowat 4.600 mensen met de naam Callens, maar zeven eeuwen na de eerste naamdragers is de ruime regio rond Kortrijk nog altijd de grootste pool van de familienaam.”