Ivan Delaere (67) hangt straks na 25 jaar de sjerp aan de haak: “Weinig praten en veel luisteren. Dat is mijn geheim”

Het is uitzonderlijk dat de burgemeester in augustus aanwezig is in het gemeentehuis. Normaal neemt hij altijd verlof in augustus. Maar dit keer maakt hij een uitzondering. “Toen we een jaar geleden bekend maakten dat ik de fakkel zou doorgeven aan Denis Fraeyman leek dat nog veraf. Maar de dagen vliegen voorbij. Het einde nadert nu snel. Het wordt een nieuw kantelpunt in mijn leven. Zo gaan de dingen nu eenmaal. Tuurlijk ga ik het missen, al ben ik vooral dankbaar dat ik hier 25 jaar heb mogen zitten van de kiezer. Toen ik in 1997 begon, had ik nooit durven dromen dat ik het zo lang zou uitzingen. Maar ik ga nog elke dag even graag werken als 25 jaar geleden.”