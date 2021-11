INTERVIEW. Journalist Björn Soenens (53) en klastitularis Toon Vanlaere (75): “Ik durf zelfs te zeggen dat we soulmates zijn”

PittemHij woont in New York, treffend voor iemand die er bekend om staat dat hij geen blad voor de mond neemt. Maar bijna veertig jaar geleden was journalist Björn Soenens (53) een mager, ietwat introvert jongetje dat helemaal niet opviel in de klas. Maar in Toon Vanlaere (75), zijn klastitularis in het derde middelbaar in het college van Izegem, vond hij een zielsverwant. Al zeven jaar schrijven ze elkaar wekelijks, over de oceaan heen. “Eigenlijk zou ik in de laatste jaren van mijn carrière ook nog les willen geven. Om dat vuur dat Toon en ik delen, door te geven aan jongere generaties.”