Infoavond over energiepremies en duurzaam bouwen in Pittem

Ingelmun­ster verwikkeld in bitse strijd om aankoop stationsge­bouw: “Desnoods starten we een onteige­nings­pro­ce­du­re op”

Wie krijgt straks het oude stationsgebouw van Ingelmunster in handen? Het is een vraag die burgemeester Kurt Windels (De Brug) haast dagelijks krijgt van zijn inwoners. Graag zou hij daar ‘de gemeente’ op antwoorden, want die koestert ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van de stationsomgeving en de aankoop van het gebouw is daar essentieel in. “Alleen zijn we reeds toe aan de derde biedingsronde en weten we nog altijd niet waar we aan toe zijn”, klinkt het.