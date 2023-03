In Pittem kans op zo goed als helder weer vanochtend

“Hij beweerde dat zij reed, terwijl ze dood op de weg lag”: doodrijder en toenmalig lief van Stefanie (25) al 18 keer veroor­deeld voor verkeersin­breu­ken

“U vindt dit misschien een zware straf, maar de zwaarste straf heeft de familie van Stefanie gekregen. Zelfs toen Stefanie al dood was, probeerde u de schuld in haar schoenen te schuiven.” Het rekwisitoor van een woeste procureur ging door merg en been. Clint V. (31), de toenmalige vriend van Stefanie Verstappen, moest zich in de rechtbank verantwoorden voor het verkeersongeluk waarbij de 25-jarige vrouw het leven liet.