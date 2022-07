IN BEELD. Van dure brandstofprijzen tot Kunstgrassen Willy: Kinderstoet op Dag van het Kind warmt Pittem op voor Zotte Maandag

Roeselare Koen Cosaert trapt Internatio­naal Beiaardfes­ti­val op gang

Het Internationaal Beiaardfestival gaat vanavond, donderdag 7 juli, van start. De Roeselaarse Klokkengilde ontvangt elke donderdag van juli en augustus een topbeiaardier uit binnen- of buitenland om de vieroctaafse beiaard van de Sint-Michielskerk, met niet minder dan 49 klokken, te bespelen. Roeselaars stadsbeiaardier Koen Coasaert bijt vanavond de spits af. Volgende week zorgt Luc Rombouts, stadsbeiaardier van Tienen, KU Leuven en de Abdij van het Park voor de muziek en op 21 juli installeert John Widman, beiaardier van het Amerikaanse Frederick, zich achter de beiaard. Op 28 juli geeft Wim Berteloot, stadsbeiaardier van Roeselare, Brugge, Menen en Diksmuide, het beste van zichzelf en op 4 augustus is de Amerikaanse Margaret Pan te gast in de Sint-Michielstoren. Een week later, op 11 augustus, zakt Stefano Colletti die stadsbeiaardier is van het Franse Douai naar Roeselare af en op 18 augustus is het opnieuw de beurt aan Koen Cosaert, die tevens ook stadsbeiaardier is van Kortrijk, Harelbeke en Izegem. Op 25 augustus sluit Abel Chaves, beiaardier van Mafra in Portugal, het festival af. De concerten staten steeds om 20 uur. Bij mooi weer wordt de tuin van de dekenij aan de Vrouwenstraat opengesteld als luisterplaats. Bij slechter weer wordt er geluisterd in de omgeving van de toren van de Sint-Michielskerk.

