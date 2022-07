IN BEELD: Bergcomité gaat lopen met trofee voor mooiste wagen, De Gavers en Meuleveld volgen op kleine afstand

Het Bergcomité, de buurt waar deken Koen Warnez en zijn vrouw Heidi Van Parys hun thuisbasis hebben, deed er dit keer nog maar dan anders alles aan om de hoofdprijs weg te kapen. Dat lukte ook, met hun feestwagen in het thema ‘Boer Koen tijdens en na corona’. De originaliteit en aankleding van de feestwagen van de Gavers, met als thema ‘De Windstones’ eindigde op een verdienstelijke tweede plaats. De derde plaats op het podium was voor het Meuleveld, met ‘Corona wordt begraven’. In de jeugdcategorie kreeg Chiro ’t Kartouchke, met ‘Kuifje, varkens op de maan’, het meest aantal punten van de jury. We hebben voor u nog een reeks sfeerfoto’s in de aanbieding die duidelijk maken hoe prettig gestoord Zotte Maandag in Pittem wel is. Van glimlach tot schaterlach, het was er allemaal. Geniet u nog even mee?