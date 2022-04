Herman ‘Markske’ Verbruggen is eregast op Zotte Maandag

Roeselare Brand in magazijn bij Hofnar en Lynx+ op bedrijven­ter­rein in Roeselare: “Vrees dat voorraad kleding verloren is”

In het magazijn van een verzamelgebouw op het bedrijventerrein Ovenhoek in Roeselare is donderdagavond brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar had nog heel wat werk om ook de isolatie te blussen. De precieze schade is nog onduidelijk. “Ik vermoed dat mijn voorraad van 20.000 euro toch verloren zal zijn”, zucht de zaakvoerder van sport-, promo- en bedrijfskledingzaak Lynx+ Youri Bultynck.

1 april