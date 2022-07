Heet, heter, heetst. Maar loden zon kan enthousiasme van de Pittemnaars niet drukken: “Eindelijk weer Zotte Maandag!”

PittemIn de wetenschap dat er dinsdag nog een graad of vijf bijkomt, probeerde al wie naar Zotte Maandag kwam in Pittem het bakken en braden zo goed mogelijk te verteren. De gemeente voorzag petjes en koelkastfris water voor de deelnemers van de stoet. En geen centimeter plekje met schaduw bleef onbenut. “Het weer heb je niet in de hand”, lacht afscheidnemend burgemeester Ivan Delaere. “We zijn vooral blij dat we na corona opnieuw een volwaardige editie mogen meemaken.”

Er daagde duidelijk minder volk op voor dé hoogdag van het jaar in Pittem. Verwonderlijk was dat niet, gezien de uitzonderlijk hoge temperaturen. Links en rechts werden mensen onwel, de medische teams moesten tussenkomen. Organisatorisch verliep alles vlot, soms wat te zelfs. Wie op het nippertje arriveerde voor de Zottekesworp om 11 uur was er aan voor de moeite. Een minuut na 11 stonden alle winnaars al aan te schuiven aan het gemeentehuis om hun prijs af te halen.

Volledig scherm Koen Warnez, deken van Zotte Maandag, en zijn echtgenote Heidi Van Parys, verwelkomden honderden mensen op de Voordamhoeve, langs de Posterijlaan in Pittem. Ook acteur Herman Verbruggen, beter bekend als Markske van FC De Kampioenen, was er maar wat graag bij. © Hans Verbeke

Puur genieten

Koen Warnez, deken van Zotte Maandag, en zijn echtgenote Heidi Van Parys, stonden in het middelpunt van de belangstelling. Met acteur Herman Verbruggen, beter bekend als ‘Markske van de Kampioenen’, kregen ze een gedroomde side-kick naast zich. ‘Markske’ smeet zich helemaal. “Die atmosfeer, ongelooflijk is dit hier”, lacht hij. “Dat zoveel mensen zich verenigen rond een evenement met zo’n rijke traditie, is hartverwarmend. Al hebben we vandaag uiteraard niet veel extra warmte nodig.” Voor Herman Verbruggen was geen moeite te veel. De ene selfie na de andere, de polonaise dansen, aandacht voor de mindermobielen,… “Ach, dit is puur genieten.”

Vier palletten

De Posterijlaan was tot diep in de namiddag afgesloten. Daar ligt immers de Voordamhoeve, waar deken Koen Warnez alle Pittemnaars uitnodigde voor iets fris, een kop koffie en een stukje gebak. “Vier palletten met bakken drank hebben we voorzien”, klinkt het bij de familie Warnez. “Maar vraag me niet hoeveel pilsjes, colaatjes en watertjes dat zijn. Het valt wel op dat de koffie vandaag niet zo populair is. Te warm, allicht.” Een grote tent en flink wat bomen op de Voordamhoeve zorgden voor wat beschutting tegen de hitte. En deken Koen en zijn vrouwtje Heidi verwelkomden iedereen met engelengeduld, aan de mooi versierde toegangsboog.

Elektrisch prehistorisch

Het comité van De Gavers trok de aandacht met hun feloranje bovenstukken en lichtblauwe dassen. “Jawel, we zijn uitgedost als The Flintstones”, lacht Bernard De Vos. “We hebben gekozen voor energie en windmolens als thema, en in de feeststoet presenteren we de elektrisch aangedreven prehistorische auto van Fred en Wilma. Hoe lang we hieraan gewerkt hebben? Toch een week of acht. Na de paasvakantie zijn we eraan begonnen. Met wat meer moeite dan anders, ja. Corona heeft ons geen goed gedaan maar de oude garde heeft ons in gang getrokken. En eens de drive er terug was, ging het allemaal vlot.” De Gavers brengen 30 deelnemers mee naar de feeststoet. “Da’s iets meer dan anders”, zegt Bernard. “Leuk is dat het niet bijna uitsluitend volwassen mannen zijn, zoals voorgaande jaren. Nu zijn het soms complete gezinnen die meelopen in de stoet. Dat is goed voor de betrokkenheid. En voor de opvolging, natuurlijk.” (lacht)

Vaste wagen

Ook weer prominent aanwezig: het comité van De Machientjes. “Waar die naam vandaan komt?”, vraagt Wim Vande Papeliere. “Simpel. Geert Desmet, één van ons, is sinds jaar en dag handelaar in grasmachines. Destijds heeft hij ook wat gesponsord en dus moesten we niet lang nadenken over een geschikte naam. Intussen nemen we al ruim 25 jaar deel aan de feeststoet. We hebben onze vaste wagen, een enorm stuk, dat telkens dient als basis. Kenmerkend is, dat er een onderdeel aan zit waarmee we de lucht in kunnen. Heel spectaculair en erg gewaardeerd door het publiek. Elk jaar herschilderen we wat, zorgen we voor een andere aankleding, nieuwe slogans, noem maar op. En we proberen altijd de prijs binnen te rijven voor de zotste wagen in de stoet. Dat is al verschillende keren gelukt en dit keer gaan we er opnieuw voor.”

