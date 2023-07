Hagel aan Gardameer maakt ook terugreis van Pittems gezin een avontuur: “Gelukkig gebeurde dit pas op het einde van ons verblijf”

Bushalte aan Gemeente­plein wordt Hoppinpunt

De bushalte aan het Oostrozebeekse Gemeenteplein wordt deze zomer omgevormd tot Hoppinpunt. Dat is een goed toegankelijk verkeersknooppunt. Tegen het nieuwe schooljaar wordt de halte opnieuw aangelegd. Ze wordt langer zodat de bussen vlot in- en uit kunnen rijden, hoger zodat mensen met bijvoorbeeld een rolstoel of kinderwagen vlotter kunnen instappen en voorzien van blindegeleidetegels. Bovendien komt er een nieuw bushokje, nieuwe fietsenstallingen inclusief rekken voor buitenmaatse fietsen, een fietspomp en een hoppinzuil met daarop info over de voorzieningen in de buurt van het Hoppinpunt. Vlakbij worden er ook extra laadpalen voor elektrische wagens geplaatst en zal er een aanbod aan elektrische deelwagens komen. Tijdens de werken is het stukje Ernest Brengierstraat tussen de bushalte en de bibliotheek moeilijk toegankelijk zijn. De bushalte is tijdelijk verhuisd naar de overkant.