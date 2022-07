Grootvader veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke celstraf voor aanranding kleindochters

Op 2 juli 2021 vertelde de 10-jarige kleindochter van de man aan haar moeder dat ze tijdens het wekelijkse zwemuitje op maandag met opa naar Roeselare samen in een kleedhokje kropen en zij zijn geslachtsdeel moest strelen. Omgekeerd streelde hij ook haar vagina. Aan het meisje zei de man dat ze het aan niemand mocht vertellen en het hun ‘geheimpje’ was. Ook een andere kleindochter verklaarde dat ze, toen ze pas 9 was in 2011, in de wagen van opa betast was geweest, onder meer toen hij haar op zijn schoot zette en liet schakelen.