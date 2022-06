Groot machtsvertoon in het centrum: geseinde man opgepakt

De politie was op zoek naar een man die geseind stond omdat hij nog een gevangenisstraf moest uitzitten. Voor welke feiten hij die straf heeft gekregen, is niet duidelijk. Toen de man in kwestie rond 11 uur opgemerkt werd in het centrum van Pittem, schoot de politie in actie. Zowel in de Kauwstraat als in de Tieltstraat, bij de garages tussen de twee apotheken, werd gezocht naar de man. Met succes. De geseinde man kon gevat worden en werd overgebracht naar het politiegebouw in Tielt. Intussen is hij opgesloten in de gevangenis.