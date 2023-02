Gloriejaren van Ciné Alfa komen tot leven met expo en brochure: “Nergens in de regio was het tapijt zo zacht als bij ons”

Tielt Stefaan (52) brengt nieuw kookboek ‘50 Tinten Amore’ uit: “Op culinaire én erotische rondreis door Italië”

Nog op zoek naar een origineel Valentijnsgeschenk? Tieltenaar Stefaan Daeninck (52) heeft een nieuw kookboek klaar. Niet zomaar eentje, want ‘50 Tinten Amore’ is de opvolger van het in 2020 verschenen ‘50 Tinten Balletjes’. In het boek worden vijftig recepten gekoppeld aan evenveel erotische verhalen van auteur Debbie Brackez. Dit keer neemt het duo de lezer mee op een culinaire en erotische roadtrip door Italië.