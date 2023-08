Update Parket gaat uit van moord: levenloos lichaam van man (24) gevonden in woning in Tielt

In een woning in de Kasteelstraat in Tielt is vrijdagochtend een levenloos lichaam gevonden. Dat bevestigt de burgemeester van de gemeente, Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). Het gaat om een 24-jarige man die zelf in het huis woonde. Volgens het parket is er sprake van moord.