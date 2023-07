Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Pittem vandaag

BMW-rij­der drift op rotonde, botst en vlucht weg: “Zowat elke dag draait hij hier rondjes... Ronduit gevaarlijk”

De politie is op zoek naar een automobilist die zaterdagavond slipte terwijl hij op de rotonde van de Menne, langs de N50 in Ingelmunster, met zijn BMW aan het driften was. De man doet dat wel meer maar dit keer liep het mis. Tegenslag voor hem: er zijn beelden van zijn stunt.