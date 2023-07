Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Pittem vandaag

Fietser (72) overleden na verkeers­agres­sie met man op speedpede­lec: in gracht geduwd of schermutse­ling?

De 72-jarige fietser die anderhalve week geleden levensgevaarlijk gewond raakte bij een vermoedelijk geval van verkeersagressie in Veldegem, is woensdag aan zijn verwondingen overleden. Volgens zijn vrouw kwam het slachtoffer zwaar ten val in een gracht na een duw van G.M., de bestuurder van een speedpedelec, maar die laatste sprak dat tegen. Wat zijn nu de gevolgen voor de 48-jarige Ruddervoordenaar?