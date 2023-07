KIJK. Zotte Maandag was weer memorabel: “Een betere manier om de vakantie in te zetten, bestaat niet”

Het feestgedruis is gaan liggen, de straten in Pittem worden weer schoongemaakt. Zotte Maandag 2023 gaat de annalen in als een schitterende editie. Zonovergoten ook, toen de reclame- en feeststoet uitreden voorbij vele duizenden toeschouwers. En zoals dat hoort, lieten flink wat straatcomités hun creativiteit de vrije loop om, niet zelden met een knipoog naar de actualiteit of de rol van gastvedette Rik Verheye in de populaire serie ‘Nonkels’. Iedereen genoot dan ook met volle teugen. “De beste manier om het verlof in te zetten”, klinkt het in Pittem. Dat blijkt ook uit onze foto-impressie. Kijkt u nog even mee?