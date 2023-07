Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Pittem vandaag

Nutteloze oprit in Egem beroert gemeente­raad

De afgesneden oprit in de Molenstraat in Egem, die na werken in de straat niet meer gebruikt kan worden door de eigenaars, kwam maandagavond even ter sprake tijdens de gemeenteraad. NPE-fractieleider Christophe Vancoillie merkte op dat de oprit veel persaandacht had gekregen en vroeg zich af of er al een oplossing in de maak was.