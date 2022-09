Geert neemt voorzittersfakkel NEOS over van Frans

Mijnenergie Zo vermijd je een torenhoge eindfac­tuur bij een variabel energiecon­tract

Vandaag is het amper nog mogelijk om een vast contract voor gas of elektriciteit af te sluiten. Wie zijn huidige contract verlengt, is dus zo goed als verplicht om voor een variabel tarief te gaan. De kilowattuurprijs beweegt in dat geval mee met de marktprijzen. Dat leidt er mogelijk toe dat de slotfactuur een stuk hoger uitkomt dan het totaal van de voorschotten die je in de loop van het jaar hebt betaald. Mijnenergie.be verzamelt vier tips waarmee je een koude douche kan vermijden.

