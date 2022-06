Franse chansons én Virtual Reality op twintigste editie van ‘In ‘t Zudn van Vrankrik’

Beveren Nutswerken Wijnendale­straat gaan nieuwe fase in

Eind april starten de nutswerken voorafgaand aan de totale heraanleg van de Wijnendalestraat in Beveren. Deze gaan vanaf volgende week een nieuwe fase in waarbij er gewerkt wordt tussen de Deken Wallaertstraat en het centrum van Beveren. In dat stuk is er tijdelijk eenrichtingsverkeer mogelijk in de richting van de Deken Wallaertstraat. Tussen de Deken Wallaertstraat en de Industrieweg kan je opnieuw in twee richtingen door.

17 juni