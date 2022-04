Fietspad Brugsesteenweg wordt heraangelegd

Roeselare Albrecht Rodenbach en Groote Stooringe als inspiratie voor actiefilm Lingua Exetus

Een fictiefilm geïnspireerd door de figuur van Albrecht Rodenbach en de Groote Stooringe. Dat is wat Rik Termote en enkele gepassioneerde Roeselarenaars willen realiseren in het kader van het Roeselaarse Rodenbachjaar. Ze gaan hiervoor in zee met Kenneth Kerckhofs, die in de running is voor de titel van beste regisseur op het Cannes Shorts Filmfestival, en enkele bekende namen uit de filmwereld. “Bedoeling is dat we de film eind dit jaar kunnen vertonen in de bioscoop”, zegt Rik.

6:59