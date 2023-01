Fietsen Achielle lanceert eigen longtail: “We waren van meet af aan fan van de longtail, al duurde de ontwikkeling wat langer dan verwacht”

Een longtail fiets is een fiets met een extra lang frame en veel draagcapaciteit, waardoor je achterop makkelijk twee kinderzitjes kunt zetten of extra veel boodschappen kunt vervoeren. Zeker in steden, waar het niet altijd even evident rijden is met een bakfiets, zijn de longtails aan een stevige opmars bezig. En dat ontging ook Achielle niet. “Zelf waren we meteen ook fan. Een longtail wijkt per slot van rekening wat af van de standaard en in die zin passen ze perfect bij onze visie. Dealers begonnen er bovendien zelf ook steeds vaker om te vragen”, zegt Peter Oosterlinck. “In november 2021 zijn we eigenlijk al met de ontwikkeling van een prototype gestart, met de bedoeling om de fiets voor te stellen op Velofollies 2022. Uiteindelijk is alles een jaartje opgeschoven, al zijn we trots dat we nu eindelijk onze Jean kunnen voorstellen. Bezoekers zullen hem ook ter plaatse kunnen testen.”

Volledig scherm De nieuwe longtail 'Jean' van Fietsen Achielle uit Pittem © Achielle

De beurs werd in 2022 geschrapt door de gevolgen van corona. De sector had door de enorme vraag tijdens de coronacrisis wat tijd nodig om terug op adem te komen. “Eerlijk gezegd waren we er niet rouwig om dat de beurs in 2022 niet doorging, want door de drukte in de productie - we ontwikkelen alles in eigen huis - was onze nieuwe fiets niet klaar. Toen de beurs geschrapt werd, was dat voor ons zelfs bijna een opluchting. Het nam de druk toch wat van de ketel. In maart zijn we wel al met een eerste prototype naar een beurs in Duitsland getrokken en daarna was er meteen veel interesse, al duurde de ontwikkeling wel wat langer dan we ingeschat hadden. Maar nu is onze Jean helemaal af en de pre-orders lopen vlotjes binnen.”

Ideaal voor grootouders

De retrolook waar Achielle om bekend staat is ook in de nieuwe longtailfiets aanwezig en net als bij de andere Achielle-telgen is de fiets ook opnieuw helemaal naar eigen smaak te configureren. “Door de vele opties en mogelijkheden kan Jean aangepast worden aan iedere situatie en zo kan de fiets eigenlijk gemakkelijk een auto vervangen”, gaat Peter verder. “Op basis van de bestellingen die al binnen zijn zien we dat er zeker ook bij oudere mensen veel interesse is. Dat is ergens ook logisch, want voor pakweg grootouders die de kleinkinderen van school ophalen is een longtail ideaal. Voor hen is een bakfiets vaak een stapje te ver, omdat het wat anders rijden is of omdat ze er geen plaats voor hebben in de garage. Of ik denk dat de longtail de bakfietsen op termijn zal vervangen? Dat denk ik niet. Zelf rij ik bijna dagelijks met een bakfiets rond in Egem en dat is en blijft een plezier. Maar als ik in Antwerpen of Gent zou wonen, dan zou ik meteen voor een longtail kiezen. Door het compactere formaat fiets je met een longtail net zo vlot door de stad als met een gewone e-bike.”

Meer info over de nieuwste telg van Achielle is sinds donderdag ook te vinden op www.achielle.be.

Volledig scherm Peter, Jan en Tom Oosterlinck van fietsen Achielle © Maxime Petit

Volledig scherm Net zoals bij de andere Achielle-fietsen kan je 'Jean' naar wens configureren. © Achielle

Volledig scherm © Achielle

