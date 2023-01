Ferm Pittem geeft kleuters vleugels naar aanleiding van nationale betoging dinsdag

De opvang blijft dinsdag voor alle duidelijkheid open, al willen de kinderbegeleiders wel aan de ouders laten zien dat ze de betoging steunen en dat investeringen in de kinderopvang dringend nodig zijn. “Dat doen we vandaag door zelfgemaakte papieren vleugels aan te trekken en door met stoepkrijt vleugels te tekenen”, vertelt Amélie Goormachtigh, verantwoordelijke bij Ferm Kinderopvang Pittem. “Met de actie roepen we de overheid op om de kinderopvang meer kracht in de vleugels te geven. Elke dag vliegen we er met plezier weer in voor onze kinderen en hun ouders, maar ook onze veerkracht is niet oneindig. En extra middelen zijn broodnodig.” De actie kreeg navolging in verschillende opvanglocaties van Ferm.