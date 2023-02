Drie speeldagen schorsing voor voetballer Ziggy die klappen uitdeelde na beledigingen aan zijn adres

MIJN DORP. Plezier­schrij­ver Roland Derveaux (78) over zijn Oostrozebe­ke: “Vroeger een pintje, maar nu liever op ontdekking langs de Mandel”

Roland Derveaux (78) ontpopte zich na zijn pensioen tot begenadigd ‘plezierschrijver’, zoals hij het zelf noemt. Daarnaast heeft hij nu meer tijd om de prachtige streek rond de Mandelrivier te ontdekken. Waar het hart van vol is loopt de mond van over, en dus hoeft het ook niet te verbazen dat zijn thuisgemeente Oostrozebeke in verschillende van zijn romans aan bod komt. Roland babbelde met ons over de gemeente waar hij al ruim vijftig jaar woont.