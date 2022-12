Drie gewonden bij ongeval op kruispunt Rysselende Molen in Pittem

Pittem Afwerking Plaatsmo­len is na tien jaar windstilte eindelijk in zicht: “Ik hoop samen met mijn opvolgster de molen nog te kunnen openen”

Pittem krijgt een subsidie van Het Agentschap Onroerend Erfgoed van 434.000 euro om de Plaatsmolen terug in ere te herstellen. Daar is wel bakken geduld voor nodig geweest, want het originele renovatiedossier is een kwarteeuw oud. Gewezen schepen Paul Lambrecht (71), die zich liefst 19 jaar over het dossier ontfermde, is daar bijzonder tevreden mee. “Vol enthousiasme dacht ik destijds dat 2010 een haalbare kaart was om de molen terug te doen draaien. Ik vergiste me.”

