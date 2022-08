Denis Fraeyman start nieuw hoofdstuk als burgemeester van Pittem: “We praten met andere gemeentes over fusies”

Tielt Vraag je gevelscan digitaal op

In samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) liet het stadsbestuur gevelscans maken van de voorgevels van de woningen op het grondgebied van Tielt en deelgemeenten. Doel hiervan is energieverliezen in kaart te brengen en bewoners aan te sporen tot energierenovatie. Dit voorjaar kon je een afspraak maken bij het thermoloket om de gevelscan van je woning in detail te bekijken en meer info te krijgen. Kon je toen echter geen afspraak maken en ben je geïnteresseerd in je gevelscan? Dan kan je die foto nu digitaal opvragen via https://www.tielt.be/product/894/gevelscans. In de loop van het najaar krijg je dan een rapportje met je warmtefoto en een korte toelichting toegestuurd.

28 augustus