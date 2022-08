Denis Fraeyman legt eed af als nieuwe burgervader van Pittem

Wingene Huiswerk­klas zoekt helpende handen

De eerste schooldag nadert en dat betekent dat er straks ook opnieuw huiswerk gemaakt moet worden. In de gemeente Wingene kunnen kinderen terecht in de huiswerkklas om onder begeleiding van vrijwilligers hun taken te maken. Heb je zin om je te engageren als vrijwilliger en zo de kinderen te helpen? Er worden begin september twee vrijblijvende startvergaderingen georganiseerd. Dit op donderdag september om 14 uur in het klooster in Wingene en op maandag 5 september om 14 uur in CC de Wissel in Zwevezele. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Zit je nog met enkele vragen of wil je wat meer info? Neem dan contact op via huisvanhetkind@wingene.be of 051/61.07.20 .

25 augustus